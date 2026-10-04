My latest video explaining government money creation using Ravel has just been posted:
Please watch it and share it with everyone you know.
Become a paid subscriber and support my relentless but chronically underfunded campaign to reform economics
My latest video explaining government money creation using Ravel has just been posted:
Please watch it and share it with everyone you know.
Become a paid subscriber and support my relentless but chronically underfunded campaign to reform economics
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